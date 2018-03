“Famiglia all'improvviso”, proiezione per il cineforum “Il coraggio di reagire” a Selvazzano

Al via il cineforum 2018 “Il coraggio di reagire” a Selvazzano Dentro. Da mercoledì 4 aprile a mercoledì 9 maggio con sei appuntamenti.

La settima edizione del Cineforum che ha per titolo “Il coraggio di reagire” propone quest’anno, attraverso la visione di sei film recentissimi, storie di coraggio che hanno come protagonisti uomini e donne “qualunque”. Il progetto, vagliato e dibattuto dalla Commissione Pari Opportunità, racconta attraverso i film scelti, la storia di persone che nella loro quotidianità vivono in silenzio e dignità situazioni difficili, persone che affrontano e reagiscono con coraggio alle virate più o meno impreviste della vita e, rimanendo fedeli ai propri ideali, danno un senso a quanto successo per crescere e diventare migliori.

Gli amici della Cooperativa Il Girasole, anche per questa edizione si occuperanno dell’accoglienza del pubblico, mentre la gestione del dibattito è affidata a Marco Trevisan, direttore artistico ed organizzatore dell’Euganea Film Festival (con l’Associazione Euganea Movie Movement).

Inizio spettacoli ore 21

Prossimi eventi

Mercoledì 2 maggio

“FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE”

di Hugo Gélin

con Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy

anno 2016 durata 117 min.

Mercoledì 9 maggio

“LA SCELTA”

di Michele Placido

con Raoul Bova, Ambra Angiolini, M. Placido, V. Solarino

anno 2015 durata 86 min.

Biglietti

Ingresso 3 euro

Abbonamento 15 euro (sei spettacoli)

Informazioni

Assessorato alla Cultura

049.8733826 - 049.8733999

www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

www.cineforumselvazzano.it