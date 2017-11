La corazzata Potëmkin, proiezioni all’MPX

Prosegue all’MPX - Multisala Pio X (via Bonporti 22 - zona Duomo) la rassegna MPX CLASSIC: il piacere dei grandi film del passato in alta definizione del cinema digitale. Una prestigiosa vetrina di occasioni uniche e imperdibili che l’MPX, in collaborazione con i docenti e i corsi di cinema dell’Università di Padova, dedica durante la stagione al pubblico che ama il cinema del passato più bello.

Il prossimo appuntamento della rassegna è per mercoledì 15 novembre (proiezioni ore 16 - 17.40 - 19.20 - 21.15) con LA CORAZZATA POTËMKIN (URSS 1925, 68’). Le proiezioni saranno accompagnate da approfondimenti audiovisivi sul film e la sua storia.

LA CORAZZATA POTËMKIN è ambientato durante i movimenti rivoluzionari del 1905: racconta l’ammutinamento dell’equipaggio dell’incrociatore Potëmkin e la repressione dell’esercito zarista, che ad Odessa spara sulla folla riunita per solidarietà sulla scalinata del porto. Commissionato dal governo sovietico per celebrare il ventennale della rivolta del 1905, è il film più famoso della storia del cinema e uno dei meno visti. Un richiamo alla necessità della ribellione quando la giustizia e la dignità sono calpestate, un alto grido umanista in nome della fratellanza. Un film che “emergeva dal mare” con l’impeto creativo di un regista di ventisette anni, Sergej Ejzenštejn, destinato a portare la rivoluzione nel linguaggio cinematografico; un film che, nel tormentato itinerario artistico del regista, rappresenta un momento di equilibrio e armonia tra ideologia e formalismo, ricerche d’avanguardia e tradizione, teoria e pratica. Scrostato da decenni di polvere critica e sottratto al luogo comune dell’invettiva fantozziana, un capolavoro autentico proposto per la prima volta nella versione integrale e con le musiche originali.

Il film sarà proposto in una versione restaurata in digitale ad alta definizione, grazie al progetto Il Cinema Ritrovato al cinemadella Cineteca di Bologna.

Biglietto: intero 6.50 euro - ridotto 5.50 euro - ridotto studenti 4.50 euro

L’iniziativa è organizzata da MPX in collaborazione con i docenti e i corsi di cinema dell’Università di Padova

INFO: www.multisalampx.it - tel. 049 8774325 (orari apertura cinema).

