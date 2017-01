“Dalla Corea a Venezia” Gran Galà Lirico a palazzo Zacco Armeni

Prosegue anche per il 2017 l'attività del Circolo della Lirica di Padova, associazione che offre, come da tradizione, un programma di eventi per assaporare un ricco repertorio musicale, dal Seicento alla contemporaneità, oltre a eventi e visite culturali, trasferte teatrali, incontri conviviali e divertimento.

Ogni evento vede la partecipazione di ospiti internazionali: giovani promesse del canto lirico, grandi interpreti del panorama lirico di ieri e di oggi, direttori d’orchestra, docenti di canto, consulenti musicali, registi, direttori artistici, registi, giornalisti e critici musicali.

Gran Galà Lirico. Pomeriggio all'opera

"Dalla Corea a Venezia...concerto per 5 voci e 3 pianisti"

Romanze, arie d’opera e Liebeslieder-Walzer: Brahms e la sua romantica gioia

Interpreti: Kangji Choi, baritono; M° Bruno Volpato, pianista; Ludovico degli Innocenti, flautista; Stela Dicusara, soprano; Federica Cacciatore, mezzosoprano; Alessandro Vannucci, tenore; Lorenzo Bonomi, basso; Francesca Cesaretti e Ilaria Torresan, pianoforte a quattro mani.

Uno straordinario evento musicale realizzato dal Circolo della Lirica di Padova, in collaborazione con il gruppo Virtual Reality music dell’Università di Padova, l’Università nazionale di Jinju (sud Korea) e l’associazione Spirito Nuovo di Venezia.

É un percorso musicale attraverso le celebri arie d’opera e le romanze da camera dei grandi compositori italiani e stranieri dell’800.

Gli interpreti: i migliori artisti della masterclass internazionale di canto lirico, giunta alla sua sesta edizione.

La masterclass è un corso di alto perfezionamento operistico, un percorso di approfondimento vocale, tecnico e di interpretazione, che da anni rappresenta un'importante opportunità di formazione nella città patavina per giovani artisti.

Ogni edizione ha potuto vantare la presenza di giovani cantanti che nel prosieguo hanno calcato le scende di importanti teatri nazionali e internazionali.

Biglietto unico 10 euro, gratuito soci del Circolo della Lirica di Padova e soci Circolo Unificato dell'Esercito.

Prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi.

Circolo della Lirica di Padova: 349.8026146 - 335.630 3408 - www.circolodellalirica.it