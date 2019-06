XXXIX Rassegna di Cori padovani 2019 nel cortile di Palazzo Moroni

ASAC Consulta di Padova è lieta di invitarvi alla 39esima rassegna Cori Padovani 2019.

Come da tradizione in occasione dell'inizio dell'Estate, in rappresentanza dei cori della Provincia di Padova, omaggeremo la cittadinanza di due serate di buona musica, con alcuni tra i più bei cori della Provincia.

Quest'anno l'evento tradizionale di Palazzo Moroni, sarà per ASAC ancora più speciale, visto che la nostra Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali, in Veneto compie la bellezza di 40 anni.

Non mancate all'appuntamento, l'ingresso è gratuito, venite a festeggiare con noi 40 anni di attività corali, con la possibilità, più unica che rara, di assistere a un concerto musicale dove tradizione e modernità, folclore e avanguardia, classica e pop staranno sullo sfondo della gradinata di Palazzo Moroni tutti insieme per la cittadinanza padovana.

Info web

https://www.facebook.com/events/480965099306472/

Per informazioni

Associazione per lo sviluppo delle attività corali - Asac

email asac.veneto@asac-cori.it

sito www.asacpadova.blogspot.it