Il “Cornaro” si racconta, storia dello storico liceo

Il “Cornaro” si racconta

Restituzione di biografie alla comunità scolastica e alla cittadinanza

Storia di una scuola a più voci

Tutela della memoria collettiva

del Liceo Statale “Alvise Cornaro” di Padova

a cura di Lucia Tomasoni

con la collaborazione di Annamaria Matteucci

prefazione di Massimo Vezzaro

postfazione di Carmine Lazzarini

venerdì 18 maggio | ore 17

Atrio del Liceo “Alvise Cornaro”

via Riccoboni 14 | Padova

interventi di

Lucia Tomasoni

Carmine Lazzarini

Massimo Vezzaro

conduce l’incontro

Paola Ellero che leggerà alcuni passi del libro



Un progetto sviluppato dal Liceo “Alvise Cornaro” di Padova e dall’Associazione “Alvise Cornaro”, con il patrocinio della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.



Il libro | Come ricordare i quarant’anni di vita del Liceo Cornaro? Esiste un fil rouge che tiene unite le diverse generazioni che sono passate in questa scuola? È possibile ricostruire la sua vita, la sua storia attraverso i suoi protagonisti? È possibile aprire un dibattito tra passato, presente e futuro? Che ruolo possono avere la memoria e il ricordo in questo?

Da queste domande è nata l’idea di proporre alla scuola un laboratorio di scrittura autobiografica finalizzato alla ricostruzione della storia individuale e collettiva del Liceo, attraverso la raccolta delle biografie di trentadue protagonisti della scuola. In esse hanno trovato spazio la valorizzazione della soggettività e la dimensione sociale dell’esperienza scolastica, secondo l’immagine sottesa all’espressione di Bauman “individualmente insieme”.

Ricostruire questa storia, inserita nel territorio, dalla sua origine ai giorni nostri, evidenziando i valori e le trasformazioni che l’hanno caratterizzata, ci è sembrato un modo diverso e generativo di ricordare i quarant’anni di vita della scuola.

La curatrice | Lucia Tomasoni è stata docente di Scienze nella scuola superiore. È esperta in metodologie autobiografiche e collaboratrice della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari - LUAA. Ha condotto il laboratorio di scrittura presso il Liceo “Alvise Cornaro” e ha coordinato l’intero progetto Il Cornaro si racconta. Storia di una scuola a più voci.

