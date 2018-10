Stagione di prosa al Teatro ai Colli con lo spettacolo "Il Cornuto Immaginario"

Apre con una commedia godibile, un atto unico tutto da ridere, la stagione di prosa del Teatro ai Colli di via Monte Lozzo, curata nella direzione artistica da Gioele Peccenini.

Sabato 13 ottobre alle 21 arriva la compagnia del Teatro dei Pazzi con Il cornuto immaginario. La regia è di Giovanni Giusto. Uno spettacolo scoppiettante dalla prima all’ultima scena nello stile della Commedia dell’Arte. La trama, attinge anche ad un’altra opera di Molière: “Il matrimonio per forza”. Dalla fusione delle due commedie prendono vita altrettante storie parallele: da una parte il protagonista Sganarello sulle tracce dei tradimenti della moglie, e dall’altro il vecchio Pantalone vittima dell’amor senile che, ad un passo dal fatidico passo, si trova di fronte al grande dilemma: sposarsi o non sposarsi? E soprattutto: sposarsi una giovane donna, peperina e procace, non aumenterà le possibilità d’esser cornuto? A questi dilemmi rispondono i personaggi che fanno da contorno ai due protagonisti; Dottori, Streghe, Cavalieri e Capitani nella miglior tradizione della Commedia dell’Arte che ancora una volta il regista Giovanni Giusto mette in scena con quel ritmo e fantasia che hanno definito lo “stile Pazzi”.

Dettagli

"Il Cornuto Immaginario del Teatro dei Pazzi", spettacolo al Teatro ai Colli

13 ottobre - ore 21

Teatro ai Colli di via Monte Lozzo - Padova

Biglietti

Ingresso unico: 8 euro - Soci Coop: 7 euro - Under 14: gratis

Abbonamento a 12 spettacoli: 85 euro - Soci Coop: 80 euro

Info: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

Gallery