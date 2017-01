Beardoc - A90: ospite Corona al Flexo di Padova

� sabato 21 gennaio �

Flexo Padova presenta:

BEARDOC - A90!

La notte bear & friends dedicata agli anni '90! Ingresso aperto a tutti/e!

On stage una grande artista, artefice dei successi "Rhythm of the night" e "Baby baby": CORONA!!!

Alla consolle, DJ set:

• ALEX O'NEILL & DJ SILVER!

Animazione dei Beardoc-boys!

E all'adiacente Touch Café: colazioni fino a tarda notte!

Infoline e prenotazioni tavoli:

contattate i nostri PR!



Flexo & Touch Café: Via Turazza 19 – Padova



#flexopadova #flexotouch #thebestpartyintown #kinkypeople



-comunicazione riservata soci ANDDOS-