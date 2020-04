Coronavirus: al via gli allenamenti da casa con gli atleti azzurri di Padova

Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Padova, vede “scendere in campo” gli atleti azzurri di Padova che, per affrontare al meglio questo periodo, propongono allenamenti da casa.

Appuntamento venerdì 24 aprile alle ore 18. La partecipazione è libera e gratuita.

Chi lo desidera può fare una donazione a favore del progetto "Per Padova Noi Ci Siamo", realizzato dal Comune di Padova con il Centro servizio volontariato e la Diocesi di Padova.​

È possibile seguire gli allenamenti sulla pagina Facebook dell'assessore Diego Bonavina.