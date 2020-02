Il giorno della scolta: "GO to VO'" in piazza Liberazione, un modo per ridare «vita a questo paesino stupendo»

Un hashtag geniale: #VaInMonaAncaElCorona. E un gioco di parole per un evento che nel giro di pochi minuti ha già raccolto centinaia di adesioni: su Facebook spopola "Go to Vo'".

L'evento

E la descrizione dell'evento rende il tutto ancor più "appetibile": «Appena passerà questa tempesta, fermo restando la necessità di rispettare le indicazioni delle autorità…..Ci andiamo a riprendere Vo’!

Ridaremo vita a questo paesino stupendo!

Con le bici, con le vespe e con le moto!

Ci aspettano pranzi e cene deliziosi.

L’idea è semplice:

invadere pacificamente Vo’ con qualsiasi mezzo, meglio se due ruote!

Una volta arrivati in Piazza Liberazione, ognuno andrà mangiare e bere dove preferisce, ma l’importante è coprire il più possibile tutti i fantastici ristoranti del territorio

Vogliamo aiutare in maniera concreta e “dal basso” la popolazione di Vo’.

Lo scopo è aiutarli nel modo più semplice e possibile, ossia andando a mangiare e bere nei loro ristoranti e trattorie.

Gustando un pranzo che farà bene al cuore oltre che alla pancia, aiuteremo un’economia e».

Il giorno scelto?

Domenica 29 marzo, ma con una "precisazione": «Appena "le misure di contenimento" per isolare il Coronavirus nel Comune di Vo' verranno revocate e la situazione sarà ritornata all'assoluta tranquillità». E con incoraggiamento finale: «Spargete la voce cosi saremo in tanti e tutti affamati! Noi iniziamo ad organizzarci. Voi tenete botta!».

Info web

https://www.facebook.com/events/1384794615060758/