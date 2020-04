Coronavirus: manifestazioni, eventi e servizi, tutte le indicazioni del comune di Padova

Tutti gli eventi in luogo pubblico e privato sono sospesi fino al 13 aprile

MISURE ADOTTATE

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 03 aprile 2020

DPCM dell’1 aprile 2020

Decreto legge n. 19 (25/03/2020)

Modifiche allegato 1 DPCM del 22 marzo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (22/03/2020)

Ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno (22/03/2020)

Ordinanza del Ministro della Salute (20/03/2020)

Ordinanza della Regione del Veneto (20/03/2020)

Decreto legge n. 18 (17/03/2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (11/03/2020) ​​

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (09/03/2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (08/03/2020)

Chronology of main steps and legal acts taken by the Italian Government for the containment of the COVID-19 epidemiological emergency (12/03/2020)

FAQ - RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI SULLE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

Attività produttive

Sono sospese, fino al 13 aprile, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.

Le attività professionali non sono sospese; valgono le raccomandazioni previste dall’art. 1, punto 7, del DPCM dell’11 marzo 2020.

Spostamenti

E’ vietato, fino al 13 aprile, a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, che vanno comprovate con autodichiarazione ​- Modulo autocertificazione

È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

I soggetti con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e con problematiche psichiatriche con necessità di supporto, possono uscire con l’assistenza di un accompagnatore - approfondimento della Regione del Veneto​.

Parchi della città e argini del Comune di Padova

Chiuso l’accesso, a tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali.

Chiuso l’accesso di veicoli e pedoni lungo gli argini comunali: Lungargine Scaricatore, Lungargine Codotto Maronese, Lungargine Terranegra, Passeggiata “Cammino dei Giusti nel Mondo”, Lungargine san Gregorio, Lungargine del Piovego, Viale Colombo, Lungargine Boschetto, Argine Sinistra Brentella, Lungargine dei Barcari, Passeggiata Miolati, Passeggiata Cammillotti. Ordinanza

Scuole e università

Fino al 13 aprile, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza.

E’ sospesa anche la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani.

Attività commerciali

Sono sospese, fino al 13 aprile, le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ristoranti - pubblici esercizi - altre attività

Sono sospese, fino al 13 aprile, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Cerimonie, eventi e attività ricreative

Su tutto il territorio nazionale, fino al 13 aprile, sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

Info web

https://www.padovanet.it/notizia/20200403/iorestoacasa-nuove-misure-di-contenimento-del-coronavirus