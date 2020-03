Coronavirus: manifestazioni, eventi e servizi, tutte le indicazioni del comune di Padova

Tutti gli eventi in luogo pubblico e privato sono sospesi fino al 3 aprile

Con DPCM dell'8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, fino al 3 aprile, tutti gli eventi in programma a Padova sono sospesi come stabilito dall'art. 1, punto g) del decreto.



"Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico".

Con DPCM dell'8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, sono adottate, fino al 3 aprile, le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nella provincia di Padova, nonchè all'interno della provincia stessa, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

ATTENZIONE: tutti gli spostamenti, per i motivi sopra indicati, devono essere dichiarati sotto la propria responsabilità con autodichiarazione.

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (allegato 1 del decreto, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

r) Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (allegato 1 del decreto, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

s) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Tutte le altre misure sono consultabili nel decreto.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dell'8 marzo 2020)

Quali sono i servizi chiusi o sospesi ​nel comune di Padova

Sospesi, fino al 3 aprile, i servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado , nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, i corsi professionali, i master, i corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani; ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie.

, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, i corsi professionali, i master, i corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani; ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie. Chiuse sedi museali e biblioteche.

Sospese le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli di qualsiasi natura .​​

.​​ Sospesa la Corri x Padova.

Sospese tutte le iniziative per anziani organizzate dall'Ufficio attività creative terza età.

VERRANNO FORNITE NUOVE INFORMAZIONI PER I SERVIZI CHE RIMANGONO APERTI CON MODALITA' DI ACCESSO CONTINGENTATO.

Altre misure del comune di Padova

L'Amministrazione, inoltre, ha adottato alcune iniziative per sostenere le famiglie nell'affrontare l'emergenza COVID-19:

