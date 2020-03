Coronavirus: manifestazioni, eventi e servizi, tutte le indicazioni del comune di Padova

Di seguito le disposizioni e le indicazioni del comune di Padova riguardanti i servizi e le manifestazioni fino all’8 marzo.

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione del Veneto, sono state adottate alcune misure di contenimento, fino all'8 marzo 2020.

Le misure implicano che alcuni servizi vengano chiusi o contingentati, ossia vengano applicate misure idonee a evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro l'uno dall'altro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020

Quali sono i servizi chiusi o sospesi ​

Sospesi i servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ,

nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, i corsi professionali, i master, i corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani; ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie.

, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, i corsi professionali, i master, i corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani; ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie. Chiuse le mostre e sospese le iniziative culturali .

Si consiglia, comunque, di contattare gli organizzatori dei singoli eventi per verificarne l'effettivo svolgimento.

Per le iniziative nelle sale comunali consultare le pagine in Padovanet.​​

e sospese le . Si consiglia, comunque, di contattare gli organizzatori dei singoli eventi per verificarne l'effettivo svolgimento. Per le iniziative nelle sale comunali consultare le pagine in Padovanet.​​ Sospesa la Corri x Padova.

Quali sono i servizi aperti con modalità di accesso contingentato

Biblioteche del Comune di Padova - approfondimento ;

; sedi museali - approfondimento ;

; Informagiovani - approfondimento.

Altri servizi

Aperture con modalità di accesso contingentato ed attività sospese della Diocesi di Padova - approfondimento.

Dettagli

Per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, fino all’8 marzo sono adottate le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020:

- alcuni servizi sono chiusi o sospesi

- alcuni servizi comunali sono aperti con modalità di accesso contingentato, per evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro, tra cui:

- biblioteche comunali

- sedi museali, comprese le mostre "900 italiano. Un secolo di arte" ai Musei Civici Eremitani, “Novecento al Museo. Dipinti e sculture tra le due guerre” a Palazzo Zuckermann e, con tariffe speciali fino al 20 marzo, "L’Egitto di Belzoni" al Centro Culturale Altinate San Gaetano

- Progetto Giovani

- per manifestazioni, iniziative ed eventi, si consiglia di contattare gli organizzatori per verificarne svolgimento ed eventuali variazioni.

Sono inoltre previste altre iniziative per far fronte alle difficoltà emerse in questo periodo di allerta:

- rette dimezzate a marzo per asili nido e scuole dell’infanzia comunali

- sospensione del versamento delle imposte comunali

- informazione dedicata ai cittadini anziani.

Gli aggiornamenti vengono pubblicati in Padovanet.

Info web

Decreto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un decreto con misure urgenti di contenimento del contagio.

Il decreto integrale è disponibile in Padovanet e tra le misure prevede

Scuole - sospesi i servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, i corsi professionali, i master, i corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani; ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie. Ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza.

Eventi sportivi - sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”.

Manifestazioni - sospese manifestazioni organizzate di carattere non ordinario, eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose).

Luoghi di culto - apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Ristoranti, bar e altre attività commerciali - svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia effettuato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per le altre attività commerciali devono essere adottate misure organizzative tali da consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Musei e luoghi culturali - apertura al pubblico a condizione che venga assicurata una modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Contatti utili e misure igieniche

Per informazioni sulle misure sanitarie è possibile contattare i numeri telefonici indicati in Padovanet.

Ricordiamo le misure igieniche indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vi chiediamo cortesemente di diffonderle il più possibile:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) copri bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.