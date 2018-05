Corpi a sorpresa, appuntamento in via Cesarotti

L’ultimo appuntamento con Corpi a sorpresa! – visita accompagnata dal direttore del Museo diocesano Andrea Nante a un’opera del territorio – subisce un cambiamento di data. Non sarà infatti il 7 giugno come previsto dal calendario, ma è spostata a giovedì 14 giugno .

Stesso posto: appuntamento in via Cesarotti (angolo via Del Santo)

Stessa ora: alle 19.

Si ricorda che per partecipare è necessaria la prenotazione fino al giorno precedente l’evento alla segreteria del Museo diocesano tel. 049 652855, info@icoloridelsacro.org

Ogni visita prevede un contributo minimo di 20 euro a persona proprio in funzione del progetto Mi sta a cuore!, che in questa edizione sostiene il restauro di tre opere in terracotta: la Madonna con il Bambino (secondo quarto del XV secolo), attribuita a Nanni di Bartolo, custodita nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di Pozzonovo in provincia di Padova; il Compianto sul Cristo morto (ultimo quarto del XV secolo) opera di un plasticatore padovano, collocata nella chiesa di San Pietro a Padova; la Madonna con il Bambino (ultimo quarto del XV secolo) di Giovanni de Fonduli, della chiesa di San Nicolò a Padova.