Corpi a sorpresa, appuntamento a Creola

Ritorna in questo mese di maggio l’appuntamento con la proposta Corpi a sorpresa!, collegata alla nona rassegna internazionale di illustrazione I colori del Sacro. Il corpo e al progetto Mi sta a cuore che da anni il Museo diocesano di Padova insieme all’Ufficio diocesano dei Beni culturali promuovono per sensibilizzare la comunità civile e religiosa, singoli e gruppi a sostenere in prima persona la cura e la tutela delle opere d’arte, patrimonio comune di storia e tradizione.

L’appuntamento con Corpi a sorpresa! è per mercoledì 23 maggio, alle ore 18.30 all’Oratorio di Santa Maria del Carmine di Creola, in provincia di Padova.

Corpi a sorpresa! propone una visita accompagnata da Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova, a un’opera del territorio che presenta una particolare attinenza al tema del “corpo”, oggetto della nona rassegna I colori del Sacro (fino al 24 giugno al Museo diocesano di Padova). La sorpresa comprende la presenza di un ospite “inatteso” che dialogherà con il direttore del Museo diocesano, intrecciando esperienza personale, attualità, arte…

Nelle precedenti visite sono stati ospiti il prefetto di Padova Renato Franceschelli, il vescovo mons. Claudio Cipolla e l’imprenditore Marcello Carraro.

Chi sarà l’ospite di questa nuova proposta: la scrittrice Antonia Arslan o l’imprenditore Giordano Emo Capodilista? E quale sarà l’attenzione al corpo in questa occasione?

A portare il saluto, in questa occasione, ci sarà anche Elisa Maggiolo, sindaco del comune di Saccolongo, che patrocina l’iniziativa.

Per aderire è necessaria la prenotazione fino al giorno precedente l’evento alla segreteria del Museo diocesano tel. 049 652855, info@icoloridelsacro.org Ogni visita prevede un contributo minimo di 20 euro a persona proprio in funzione del progetto Mi sta a cuore!, che in questa edizione sostiene il restauro di tre opere in terracotta: la Madonna con il Bambino (secondo quarto del XV secolo), attribuita a Nanni di Bartolo, custodita nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di Pozzonovo in provincia di Padova; il Compianto sul Cristo morto (ultimo quarto del XV secolo) opera di un plasticatore padovano, collocata nella chiesa di San Pietro a Padova; la Madonna con il Bambino (ultimo quarto del XV secolo) di Giovanni de Fonduli, della chiesa di San Nicolò a Padova.

L’ultimo appuntamento con Corpi a sorpresa! è in programma giovedì 7 giugno, ore 19, appuntamento in via Cesarotti (angolo via del Santo) – Padova.