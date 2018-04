Corpi a sorpresa, appuntamento in piazza del Santo

Terzo appuntamento domenica 8 aprile con la proposta – Corpi a sorpresa! – collegata alla nona rassegna internazionale di illustrazione I colori del Sacro. Il corpo.

Di “certo” in questa iniziativa velata di mistero c’è che: si tratta di visite, a opere di pregio, accompagnati dal direttore del Museo diocesano Andrea Nante; il “corpo” (o qualche sua parte) sarà elemento protagonista della visita; la proposta sosterrà l’iniziativa Mi sta a cuore che da anni il Museo diocesano di Padova insieme all’Ufficio diocesano dei Beni culturali promuove per sensibilizzare la comunità civile e religiosa, singoli e gruppi a sostenere in prima persona la cura e la tutela delle opere d’arte, patrimonio comune di storia e tradizione.

A sorpresa saranno invece: il luogo preciso e l’opera scelta, alcuni elementi, anche inaspettati e suggestivi di contorno alla proposta, e soprattutto l’ospite illustre con cui si instaurerà un dialogo molto originale tra esperienza personale, attualità, arte e…

Questa volta l’appuntamento è alle ore 9 di mattina domenica 8 aprile in piazza del Santo (angolo via Orto Botanico).

Quali sorprese attendono il pubblico? Quale l’opera protagonista? Sicuramente sorprenderà rispetto alle attese… E chi sarà l’ospite illustre tra la scrittrice Antonia Arslan e gli imprenditori Giordano Emo Capodilista e Marcello Carraro?

Qualche piccolo indizio… l’arrivo dell’ospite sarà… in una “veste” insolita e inaspettata, che richiama al fascino della Padova di un tempo e non passerà inosservato. Con l’ospite e il direttore del Museo diocesano Andrea Nante il pubblico sarà portato alla scoperta di una figura rilevante nella storia della Serenissima Repubblica attraverso una delle opere d’arte più significative per la città.

Per aderire è necessaria la prenotazione fino al giorno precedente l’evento alla segreteria del Museo diocesano tel. 049 652855, info@icoloridelsacro.org

Ogni visita prevede un contributo minimo di 20 euro a persona proprio in funzione del progetto Mi sta a cuore!

Le prossime visite del progetto Corpi a sorpresa! sono in programma

mercoledì 23 maggio, ore 18.30, appuntamento all’oratorio di Santa Maria del Carmine a Creola di Saccolongo (Pd)

giovedì 7 giugno, ore 19, appuntamento in via Cesarotti (angolo via del Santo) – Padova

Per informazioni e prenotazioni:

Museo diocesano, piazza Duomo – Padova

tel. 049 652855, info@icoloridelsacro.org

