La corretta alimentazione del giovane sportivo, incontro al Vertigo sport center

Serata di formazione venerdì 1 febbraio alle 20.30 presieduta dalla nostra dietista Francesca Da Re che, in collaborazione con Calcio Padova C5 e Vertigo Sport Center, affronterà diversi argomenti legati al cibo e all’alimentazione. Tema di partenza sarà “La corretta alimentazione del giovane sportivo” per dare a tutti i genitori alcune semplici e chiare basi per poter gestire al meglio la nutrizione del proprio figlio/a.

Il focus si sposterà successivamente sulla qualità nutrizionale dei cibi presenti sulla nostra tavola grazie agli approfondimenti dello staff di Fattoria alle Origini, azienda nota per la coltivazione biologica e la ricerca della semplicità in agricoltura ed allevamento.

Infine l’ospite speciale della serata sarà Lorenzo Rizzieri, esperto di carni, già protagonista a La Prova del Cuoco.

Info e comunicazione della partecipazione:

Telefono 049/775207

email info@calciopadovac5.it