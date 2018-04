Corsa non competitiva “Corri per mano 2018” con partenza in Prato della Valle

L’associazione P63 sindrome EEC international onlus organizza la quarta edizione della corsa non competitiva “Corri per mano” alla quale è possibile partecipare come atleta guida o runner con disabilità.

La manifestazione si svolge in concomitanza con la Corri X Padova e sostiene C.s.m.r. - Sportello centro servizi malattie rare.

Evento organizzato in collaborazione con l’assessorato allo sport del comune di Padova.

Appuntamento giovedì 19 aprile alle ore 16 in Prato della Valle.

Programma

Ore 19

Ritiro t-shirt, tessera assicurativa e gadget; lezione “a porte aperte” di Mira que ritmo!, aspettando la Corri per Mano

Ore 19.30

Flash mob

Ore 20

Partenza “Corri per mano”. Ogni partecipante portatore di disabilità, malattia rara e/o fragilità, potrà essere accompagnato per mano durante i due giri del Prato della Valle

Iscrizioni

Iscrizioni via email all’indirizzo corripermano@gmail.com

Iniziativa collegata

Dalle 16 alle 18.30 inaugurazione della sede dello sportello C.s.m.r. - Centro servizi malattie rare, complesso sanitario ai Colli Padova - padiglione 6.

Incontro “Favorire l’integrazione sociale delle persone diversamente abili o appartenenti a qualche minoranza, stimolando al contempo l’inclusione tramite lo sport e la contaminazione della conoscenza”.

Iniziativa rivolta ad associazioni, genitori, cittadinanza, psicologi, operatori, istruttori sportivi, docenti.

Intervengono:

Diego Bonavina - assessore allo sport del Comune Padova

Maurizio Schiavon - referente del Centro medicina dello sport e delle attività motorie

Giulia Volpato - presidente associazione P63 sindrome e.e.c. international onlus

Emanuela Lanzarin - assessore politiche sociali della Regione Veneto

dott. Enrico Sarzo - operatore

Per partecipare è richiesto l’accreditamento inviando una email all’indirizzo corripermano@gmail.com

