Mano nella mano formando un cerchio attorno a Prato della Valle, edizione speciale della CorriXPadova

Giovedì 12 dicembre alle ore 20 in Prato della Valle tutti i cittadini sono invitati alla "Corri per la corri per mano - sport è inclusione", edizione speciale della Corri per Padova, proposta dall'associazione P63 - Sindrome EEC International Onlus in collaborazione con Comune di Padova e Centro Servizio Volontariato di Padova.

Padova, capitale europea del volontariato 2020

Alla presenza delle autorità - Sindaco di Padova, Presidente del CSV Padova, rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dell'associazione P63 - sarà presentato il vessillo consegnato lunedì 9 dicembre dalla città di Kosice a Padova per il passaggio di consegne e l'avvio dell'anno da capitale europea del volontariato 2020.

Un abbraccio ideale alla città di Padova

I runner omaggeranno la presentazione del vessillo tenendosi per mano, attorno al Prato della Valle, abbracciando idealmente la città di Padova.

Dopo un grande applauso e la foto ricordo, tutti per mano percorreranno un giro del prato della Valle - slow running.

Successivamente i runner della CORRIXPADOVA partiranno per il circuito della maratona di Natale.

Dettagli

Sarà possibile avere la t-shirt dedicata alla "Corri per mano" con un contributo solidale di 5 euro.

Il progetto è supportato dal bando GRANDI EVENTI SPORTIVI REGIONE VENETO.L.15/2015.30

Info: corripermano@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/CORRI-per-MANO-344084095646806/

https://www.facebook.com/events/463918777568296/