Corri X Padova, i percorsi di giovedì 30 gennaio: partenza e arrivo al Palaindoor (zona Stadio Euganeo)

Nuovo appuntamento con la "Corri X Padova" l'evento settimanale dedicato all’allenamento podistico (running e walking) collettivo.

L'evento

Ritrovo ore 20, partenza ore 20.30 gioevedì 30 gennaio dal Palaindoor (zona Stadio Euganeo).

Partenza

Dal Palaindoor (zona Stadio Euganeo)

Come arrivare e parcheggiare

Siamo in zona Stadio Euganeo servito dalla tangenziale (corso Australia); sul posto vi sono ampi spazi di parcheggio in prossimità del Palaindoor (parcheggio sud dello Stadio Euganeo in viale Nereo Rocco, quello coperto dai pannelli fotovoltaici).

Percorso runners 30/01/2020 - Palaindoor

Lunghezza percorso: Km 8,23

PALAINDOOR (PARTENZA), DRITTO Viale Cappello, DX Viale dell’Atletica, SX Entrata Stadio Euganeo, ¾ giro di pista Stadio Euganeo, DX uscita su Via Rocco, SX Via Nereo Rocco, DX Via della Croce Rossa, DX Via Montà, DX Due Palazzi, DX Via Rocco, SX Via Coppi, DX Viale del Calcio, SX Via dell’Atletica, SX Via Cappello, Palaindoor (ARRIVO).

Percorso walker 30/01/2020 - Palaindoor

Lunghezza percorso: Km 4,7

PALAINDOOR (PARTENZA), Via Cappello direzione stadio, DX viale dell’Atletica, SX Entrata Stadio Euganeo tra Tribuna est e curva sud, 1 GIRO COMPLETO di pista in senso anti orario, DX uscita tra tribuna Est e Tribuna Sud, SX Viale dell’Atletica (anello esterno stadio), DX Viale Cappello, SX Viale Nereo Rocco, DX Via Da Noli, DRITTO Via G. Di Arpo, DX Via Montà, DX Via Miani, SX Via Cecchi, SX Via Amundsen, DX Amundsen, DRITTO su zona pedonale palazzoni, CIRCUITO interno pedonale palazzoni, DX Via Montà, DX Via della Croce Rossa, DX Via Nereo Rocco, SX via Cappello (ARRIVO).

Info web

