Giovedì 15 marzo alle 20.30 la Corri X Padova partirà da piazzetta Conciapelli, sede del Centro Medico Valentini, storico poliambulatorio padovano.

Il “villaggio”, allestito per i partecipanti, sarà aperto già dalle 19.30 per il riscaldamento muscolare.

In occasione della Corri x Padova, il Centro Medico Valentini aprirà le porte dalle 19.30 fino al termine della corsa e offrirà agli iscritti la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma gratuito e la misurazione della pressione. Il laboratorio d’analisi Valentini è uno dei Centri in Veneto del gruppo Lifebrain, leader in Italia nella medicina di laboratorio ed è sponsor dell’iniziativa organizzata dal Comune di Padova e dalla Polizia di Stato con partenza proprio da piazzetta Conciapelli.

Sono moltissimi gli affezionati alla “Corri x Padova”, un allenamento podistico collettivo, all’aperto, che si svolge da novembre a giugno, con cadenza settimanale ogni giovedì, in luoghi sempre diversi della città. Vengono proposti tragitti, con percorsi predefiniti lungo le vie, le piazze, i parchi e gli argini cittadini, con la guida di atleti, anche di livello nazionale, che fanno da “pacemaker” ai partecipanti. I “pacemaker” hanno andature differenziate, in modo che ogni runner/walker possa trovare il suo giusto ritmo e via via migliorarsi. Le distanze variano dai 6 ai 10 km per il running e dai 3 ai 5 km per il walking - nordic/walking.

Il Centro Medico Valentini è particolarmente felice di sostenere questa iniziativa per la valenza sociale e di promozione del movimento podistico e per la possibilità di far conoscere Padova e il centro storico nei suoi angoli più nascosti. Non è la prima volta che il Centro Medico Valentini si impegna con iniziative culturali e manifestazioni sportive volte a ridare vita a una splendida parte della città che spesso è penalizzata dal degrado e dall’abbandono. E’ un modo per cercare di valorizzare l’operosità commerciale, rafforzare l’importanza di una socialità viva e dell’aggregazione.

Il Centro Medico – Poliambulatorio Valentini, situato nel cuore di Padova, è la struttura sanitaria polivalente che offre visite ed esami strumentali nelle principali branche specialistiche: laboratorio, analisi, ecografia, ginecologia, urologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, dermatologia, neurologia, oculistica, ortopedia.

La Corri x Padova si conferma anche l’occasione non solo di correre in compagnia e in sicurezza, ma anche di ravvivare luoghi poco frequentati.

Come arrivare e parcheggiare

Piazzetta Conciapelli si trova vicino alle Porte Contarine/Via Giotto, sulla destra di Largo Europa, molto vicino a Piazzetta Sartori.

Vi segnaliamo il parcheggio Aps di via Sarpi (gratuito con esposizione sul cruscotto tessere CXP).

Vi sono nei dintorni della partenza altre zone adibite a parcheggio; si raccomanda l’assoluto rispetto dei passi carrai, dei marciapiedi e dei percorsi pedonali e ciclabili.

La zona può essere raggiunta anche con il metrobus fermata “Eremitani”.

Per informazioni e iscrizioni www.corriperpadova.it