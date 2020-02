Corri X Padova: i percorsi di giovedì 20 febbraio

Nuovo appuntamento con la "Corri X Padova" l'evento settimanale dedicato all’allenamento podistico (running e walking) collettivo.

L'evento

Ritrovo ore 20, partenza ore 20.30 giovedì 20 febbraio con partenza a Pontevigodarzere - Capolinea Nord tram

Appuntamento settimanale con l’allenamento podistico (running e walking) collettivo.

Approfondimento Corri X Padova



Partenza: Pontevigodarzere - Capolinea Nord tram

Come arrivare e parcheggiare

La zona è facilmente raggiungibile da tutte le direttrici che portano a Nord della città (corso Australia, via del Plebiscito, via Guido Reni, ecc.).

E’ possibile usufruire dei parcheggi presenti al Capolinea Nord del tram.

Percorso runner 20/02/2020 - Pontevigodarzere - Capolinea Nord tram

Percorso runner 20-02-2020 - Pontevigodarzere - Capolinea Nord tram.gpx

Lunghezza percorso: Km 7

Parcheggio tram Pontevigodarzere (partenza), DRITTO via Semitecolo, DX Pista ciclabile, SX pista ciclabile, SX via Querini, SX via Altichiero, SX via Salutare, DX via Timavo, DX via Timavo, DX via Timavo, SX via Rienza, DX via Rienza, SX Pista Ciclabile, SX via Querini, SX via Rienza, SX via Semitecolo, DX via Verrocchio, SX via Verrocchio, DX Parcheggio Tram, Parcheggio Tram (arrivo)

Percorso walker 20/02/2020 - Pontevigodarzere - Capolinea Nord tram

Percorso walker 20-02-2020 - Pontevigodarzere - Capolinea Nord tram.gpx

Lunghezza percorso: Km 5

Parcheggio tram Pontevigodarzere (partenza), DRITTO via Semitecolo, DX Pista ciclabile, SX pista ciclabile, SX via Querini, DRITTO via Querini, SX Su passaggio pedonale prima della curva, SX passaggio pedonale, DX via Agno, SX via Cà Panosso, DX via Gorzone, SX via Musone, DX via Astico, SX via Talvera, SX via Talvera, DX via Talvera, DX via Talvera, SX via Talvera, SX via della Salutare, DX via Ipazia, DX via Ipazia, SX via Timavo, SX su pista ciclabile via Timavo, DX via Cà Panosso, DRITTO via Semitecolo, DRITTO parcheggio Alì (arrivo)

Info web

http://www.padovanet.it/evento/corri-x-padova-del-20-febbraio-2020