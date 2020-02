Corri X Padova, i percorsi di giovedì 6 febbraio: partenza e arrivo in Prato della Valle

Nuovo appuntamento con la "Corri X Padova" l'evento settimanale dedicato all’allenamento podistico (running e walking) collettivo.

L'evento

Ritrovo ore 20, partenza ore 20.30 giovedì 6 febbraio 2020 in Prato della Valle

Come arrivare e parcheggiare

Il parcheggio disponibile si trova nell’area dell’Ex Foro Boario - Park Rabin e nei dintorni, rispettando i divieti presenti.

E' possibile parcheggiare gratuitamente nel Park Rabin, con accesso dalle ore 19.30 ed uscita entro le ore 23, ritirando, oltre al biglietto ordinario, il pass-ticket dal personale incaricato.

Per uscire ci si può portare alla cassa, inserendo prima il biglietto ordinario poi quello consegnato dai volontari, ovvero con le stesse modalità nella colonnina presente alla sbarra d'uscita.

Per poter usufruire della gratuità del parcheggio è necessario presentare la tessera, o in alternativa, il coupon d’iscrizione con il pagamento.

Si avvisa che l’accesso al Park Rabin deve avvenire esclusivamente da via 58° Fanteria, provenendo da Prato della Valle.

Percorso runner 06/02/2020 - Prato della Valle

Percorso runner 06-02-2020 - Prato della Valle.gpx

Lunghezza percorso: Km 8,35

Prato della Valle (partenza), Uscita angolo via Cavalletto lato CC, SX Prato della Valle esterno dir. S.Giustina, DRITTO via Cavazzana, DRITTO via G. Leopardi, DX via Vergerio, SX via J. Crescini, DRITTO su salita argine ciclabile asfaltata dir. P.te V. Barozzo, DRITTO via Lungargine Terranegra, SX via Canestrini, DX pista ciclabile dopo Parco Iris, SX via Forcellini, DX via Modena, DX Piazzale Ponte Corvo, DRITTO via S. Francesco, SX via Cesarotti, DRITTO Piazza del Santo, DX via Belludi, DX ¾ giro Prato della Valle (arrivo)

Percorso walker 06/02/2020 - Prato della Valle

Percorso walker 06-02-2020 - Prato della Valle .gpx

Lunghezza percorso: Km 5

Prato della Valle (partenza), 1 giro Prato della Valle, DX via Umberto I, DX Riviera Tito Livio, DRITTO Piazzetta Palatucci, DRITTO via Santa Chiara, DX via Rudena, SX via Bellano, SX via Cappelli, SX/DX Piazza del Santo, DRITTO via Cesarotti, SX via San Francesco, DX via dell’Ospedale Civile, SX via Cesare Battisti, SX via Santa Sofia, DX via San Francesco, DX Vicolo Santa Margherita, SX via Cesare Battisti, DX via Fabio Filzi, SX via San Biagio, DX via Degli Zabarella, SX via Anghinoni, DRITTO su passaggio fianco, ristorante Break, DRITTO Piazza Cavour, DRITTO via Gorizia, SX via Marsilio da Padova, DRITTO Piazza dei Frutti, DRITTO Volto della Corda, DRITTO Piazza delle Erbe, DRITTO via dei Fabbri, SX via S.Martino e Solferino, DX via dell’Arco, SX via Marsala, DX via Roma, DRITTO via Umberto I, DRITTO Prato della Valle (arrivo)

Info web

http://www.padovanet.it/evento/corri-x-padova-del-6-febbraio-2020