Corsa e passeggiata sportiva “Vivicittà 2018” partenza e arrivo al Parco Europa

La Uisp - Unione italiana sport per tutti - comitato di Padova, organizza una corsa competitiva di 12 km e una passeggiata ludico motoria di 6 km aperte a tutti.

Per la prima volta a Padova, l’evento è la 35esima edizione di un appuntamento nazionale che si svolge contemporaneamente in 60 città in Italia e nel mondo e in 25 Istituti penitenziari e minorili.

L’iniziativa è a scopo benefico e per ogni iscrizione 1 euro viene donato ai bambini siriani che fuggono dalla guerra, in collaborazione con la fondazione internazionale “Terre des hommes“.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova.

Appuntamento domenica 15 aprile. Partenza alle 9.30, quota di partecipazione 5 euro.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA CORSA

Per informazioni e iscrizioni

Uisp - Comitato territoriale Padova

c/o Stadio Euganeo - viale N. Rocco, 60

telefono 049 618058

email comunicazione.padova@uisp.it

sito www.uisp.it/padova

