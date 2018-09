Presentazione dei corsi per adulti 2018/2019 al CPIA di Vigonza

L’Assessorato alla Cultura informa che, a partire dal 12 settembre, sono aperte le iscrizioni ai Corsi per adulti 2018/2019 organizzati dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - CPIA, in collaborazione con l’I.C. Don Milani di Vigonza.

I corsi proposti nel primo quadrimestre sono i seguenti: informatica, informatica business, business english, contabilità, inglese base - elementary - intermediate - advanced - conversation, spagnolo base e avanzato, tedesco base e avanzato. A questi si aggiungono: ceramica artistica, dizione e lettura espressiva, guida all’ascolto della musica, guida alal visione dell’opera d’arte, teatro, canto corale, taglio e confezione.

Per tutti gli adulti e i minori che abbiano compiuto 16 anni, sia italiani che stranieri, si avvierà il corso di licenza media per 400 ore di lezione.

Martedì 25 settembre alle ore 20.30, presso la sede di Via Roma 35, si terrà la presentazione dei corsi.

Per iscriversi ai corsi è necessario aver compiuto 16 anni, compilare il modulo di iscrizione e far pervenire copia del bonifico o attestato di pagamento. I corsi verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti: per tutti i particolari organizzativi, di costi, orari e calendario si prega di vedere il programma completo

Per informazioni si prega di contattare la segreteria del Cpia dal lunedì al giovedì dalle 18.30 alle 20.30 a partire dal 17 settembre al numero: 3703541987, oppure con posta elettronica all’indirizzo: cpia.vigonza@gmail.com