Presentazione dei corsi per adulti 2019/2020 al CPIA di Vigonza

L'Assessorato alla Cultura informa che, a partire dal 16 settembre, sono aperte le iscrizioni ai Corsi per adulti 2019/2020 organizzati dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - CPIA, in collaborazione con l'I.C. Don Milani di Vigonza.

I corsi proposti nel primo quadrimestre spaziano dall'informatica alle lingue straniere, dalle scienze sociali a quelle naturali e all'arte.

Per tutti gli adulti e i minori che abbiano compiuto 16 anni i corsi di istruzione "formale" sono: Italiano per stranieri, Obbligo scolastico (ex licenza media) e Corsi Civis. Vedi i programmi dettagliati dei Corsi.

Presentazione dei corsi

Martedì 24 settembre alle ore 20.30, presso la sede di Via Roma 35, si terrà la presentazione dei corsi.

Per iscriversi ai corsi è necessario aver compiuto 16 anni, compilare il modulo di iscrizione e far pervenire copia del bonifico o attestato di pagamento. I corsi verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti: per tutti i particolari organizzativi, di costi, orari e calendario si prega di vedere il programma completo.

Per informazioni si prega di contattare la segreteria del Cpia dal lunedì al giovedì dalle 18.30 alle 20.30 a partire dal 16 settembre al numero: 3703541987, oppure con posta elettronica all'indirizzo: vigonza@cpiapadova.it

