Nuovi corsi d'arte con Fantalica: lezioni di prova per pittura e teatro a Selvazzano

L’associazione culturale Fantalica propone i nuovi corsi d'arte nel mese di aprile a Selvazzano, con lezioni di prova gratuite giovedì 19 aprile alle 19 al centro civico Baracca.

Ingresso gratuito su prenotazione.

Corso di pittura "A tu per tu con l'arte"

con Alessandro Rinaldi

Descrizione

Il disegno è la forma di comunicazione visiva fondamentale. Non c’è artista che non si sia servito del disegno per analizzare, comprendere, ideare, abbozzare un’idea artistica.

Disegnare non è solo un’attività didattica: tracciare delle linee è un modo di esprimersi, un linguaggio ancestrale.

Nel momento in cui si scopre questa forma espressiva è come se si entrasse in una nuova forma di percezione e di comunicazione, un punto di vista diverso sul mondo.

A tal proposito Van Gogh diceva: “Cos’è disegnare? Come ci si arriva? È l’atto di aprirsi un passaggio attraverso un muro di ferro invisibile che sembra trovarsi tra ciò che si sente e che si può.”

Disegnare dal vero è saper osservare la realtà che abbiamo davanti.

Tutti possono imparare a osservare, nel modo in cui osserva l’artista all’opera, che è un modo diverso dal modo quotidiano di vedere le cose. Perciò tutti possono disegnare.

Obiettivi

Approcciare il mondo del disegno, significa esplorare un luogo ricco di opportunità in cui il segno è parte integrante e coesiva di tutto il processo creativo.

imparare ad osservare come premessa fondamentale alla realizzazione dell’opera;

acquisire le abilità per la costruzione del disegno dal vero;

imparare le tecniche del chiaroscuro;

esplorare numerose tecniche grafiche;

offrire la possibilità di approfondire sia l’aspetto grafico che quello pittorico;

apprendere i primi passi del disegno dal vero e affinare le proprie competenze grafiche.

Corso di teatro "Recitare è un'arte"

con Giuseppe Savio

Descrizione

Cosa serve davvero a un attore per andare in scena? Può la tecnica da sola bastare per costruire uno spettacolo vivo, a raccontare una storia, a fare da ponte tra il pubblico e un’altra dimensione?

Questo laboratorio nasce per rispondere a queste domande, consapevoli che ogni avanzamento nelle conoscenze dell’uomo non è stato ottenuto comportandosi sobriamente, responsabilmente e cautamente, ma perché gli uomini e le donne sono ancora capaci di essere giocosi, ribelli, spontanei.

Obiettivi

Fornire gli elementi base della recitazione teatrale

Sviluppare capacità espressive, comunicative e gestuali

Affinare le capacità di ascolto

Stimolare la sfera emozionale dell’ allievo nelle svariate dinamiche di relazione

Prendere coscienza della propria fisicità e delle proprie abitudini fisiche

Apprendere una respirazione consapevole e efficiente

Valorizzare la propria voce

Informazioni

Associazione Cuturale Fantalica

via Giovanni Gradenigo, 10 - Padova

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com

http://www.fantalica.com