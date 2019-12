Corsi di difesa personale per donne, serata di presentazione a Selvazzano Dentro

Lunedì 16 dicembre alle ore 20.30 al Centro Civico Presca in via C. Colombo 1 a San Domenico si terrà la serata di presentazione dei corsi di difesa personale attiva da strada per donne “Street Defence”. Corsi gratuiti, base e avanzato, di 12 ore ciascuno, aperti alle donne, per acquisire tecniche pratiche di difesa per gestire al meglio i conflitti che nel quotidiano possono insorgere.

«Ripartono a Selvazzano Dentro i corsi di difesa personale per donne, per il quinto anno consecutivo - dichiara il Sindaco Giovanna Rossi - l’Amministrazione Comunale ha inteso avvalersi di questo strumento per acquisire competenze di pratica dell’autodifesa e nozioni per prevenire situazioni di pericolo. Il corso, teorico e pratico per donne, si basa su uno specifico programma didattico, appositamente realizzato grazie all'esperienza e agli studi nelle arti marziali, ma anche nel campo della psicologia e delle scienze motorie».

«I corsi di difesa personale attiva da strada per donne sono stati organizzati dagli Assessorati alla Sicurezza e Sport - sostiene l’Assessore alla Sicurezza Giacomo Rodighiero – avranno inizio nel 2020 e sono rivolti alle donne del nostro territorio. Sono gratuiti e saranno differenziati in modalità base e avanzato. Il progetto introduce alla pratica e alla conoscenza delle tecniche di difesa personale femminile anche attraverso l’individuazione delle ottimali risorse per la prevenzione e il contenimento di ogni forma di violenza, fisica o psicologica, sulla donna e in ogni contesto».

Per informazioni

Ufficio sport

Palazzo Eugenio Maestri – Via Roma 32 – Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733827 – sport@comune.selvazzano- dentro.pd.it

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=600&area=H