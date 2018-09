Presentazione di due nuovi corsi di formazione dell’Istituto Cortivo a Villa Ottoboni

Sabato 15 settembre presso il Centro Congressi Villa Ottoboni verranno presentati i due nuovi corsi di Formazione dell’Istituto Cortivo: il Corso Coach e per il Corso Counselor. Dalle 9 alle 11, Clara Galetto, Psicologa Clinica e di Comunità, insegnate della scuola Istituto Cortivo, Consulente organizzativa e Coach certificata e Stefano Pasqualetto, Manager, Trainer e Coach certificato con competenze consolidate nel mondo HR e di supporto di aziende, presenteranno il Corso per Coach dimostrando come l’applicazione del metodo e delle tecniche di Coaching possa aiutare a capire meglio quali siano le potenzialità e a definire con maggior chiarezza obiettivi concreti e raggiungibili, sul piano personale e su quello professionale.

La partecipazione all’Open Day Corsi Coaching è gratuita, è possibile iscriversi attraverso questo link >> http://bit.ly/2NcHwwW

Dalle 11 alle 13, “salirà in cattedra” Marco Marson, counselor e formatore esperto, che illustrerà le principali caratteristiche, gli sbocchi professionali e, soprattutto, la filosofia del Corso di Counseling dell’Istituto Cortivo, rivolto a tutti coloro che vogliono diventare professionisti dell’ascolto e dell’aiuto alla persona, sia costruendo un percorso che li porti verso la libera professione, sia introducendo nuove competenze che rendano ancora più prezioso il lavoro quotidiano, anche e soprattutto in ambito sociale e assistenziale.

La partecipazione all'Open Day è gratuita, è possibile iscriversi attraverso questo link >> http://bit.ly/2Q3mfEr

I corsi di formazione sono stati pensati e organizzati dall’Istituto Cortivo scuola specializzata nella formazione di Assistenti alla persona, Operatori sociali, Animatori, Counselor, Mediatori Familiari e Coah. Il centro di Formazione Istituto Cortivo è attivo da più di 30 anni ed è presente in tutta Italia grazie alle sue 36 sedi sparse nel territorio. L’alta professionalità e la serietà del centro di formazione risponde alla crescente domanda di professionisti competenti e capaci in grado di operare nel mondo del sociale. La scuola Istituto Cortivo per certificare l’autorevolezza dei propri corsi di formazione è accreditata da Sicool (società italiana counselor e operatore olistico), Acol (Associazione coaching Italia) ed è in possesso del rating di legalità AGCM (Autorità garante della concorrenza del mercato).