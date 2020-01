Corsi di inglese per adulti presso Englishland a Padova

Dal 20 gennaio 2020 iniziano i corsi collettivi di Inglese per adulti di Englishland.

I corsi, certificabili secondo i livelli previsti dal QCEDR, saranno suddivisi in tre livelli:

General per migliorare le proprie capacità partendo dalla sola passione per la lingua

Business per acquisire competenze indispensabili in ambito professionale

Academic per raggiungere il massimo livello nel parlato e nello scritto.

Per tutti coloro che si iscriveranno entro l'11 gennaio 2020 sono previste 4 lezioni gratuite e il test di ingresso per comprendere le proprie competenze iniziali. Il corso, tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, è previsto nella fascia serale ed organizzato in piccoli gruppi di 2-5 persone con tutor e orientamento.

Informazioni e contatti

Le iscrizioni sono aperte presso la nostra sede in Via Ognissanti 89 Padova - Zona Portello. Maggiori informazioni sulla pagina: https://www.englishland.it/eventi/corsi-di-inglese-per-adulti-2020/