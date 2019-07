A Padova un corso per addetti al primo soccorso aziendale

Il corso di primo soccorso aziendale, della durata di 12 ore, è destinato a tutte le aziende del gruppo B e C, ed è conforme a quanto stabilito dal DM 388/03 e dall’art. 45 del D.Lgs 81/08. Tali norme prevedono l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso.

Un’attività di fondamentale importanza, che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. Il corso, in maniera pratica e completa, fornisce tutto quello che serve per gestire le emergenze di primo soccorso, anche alla luce degli innovativi contenuti delle linee guida 2010 per la rianimazione cardiopolmonare dell’European Resuscitation Council (ERC).

Obiettivi del corso

Essere in grado di allertare il sistema di soccorso

Imparare a riconoscere un’emergenza sanitaria

Saper attuare gli interventi di primo soccorso

Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

Acquisire capacità di intervento pratico

Modulo A

cause e circostanze dell’infortunio

comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza

scena dell’infortunio

accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato

nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio

tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso

sostenimento delle funzioni vitali

riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso

Modulo B

cenni di anatomia dello scheletro

lussazioni, fratture e complicanze

traumi e lesioni cranio-encefalitici e della colonna vertebrale

traumi e lesioni toraco-addominali

lesioni da freddo e da calore

lesioni da corrente elettrica

lesioni da agenti chimici

intossicazioni

ferite lacero contuse

emorragie esterne

Modulo C

tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.

tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute

tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta

tecniche di rianimazione cardiopolmonare

tecniche di tamponamento emorragico

tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato

tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

DURATA - 12 ore



DOCENTI – ISTRUTTORI - Medici istruttori accreditati



DESTINATARI - Tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, incaricati di svolgere le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende di Gruppo B e C.



ESERCITAZIONI - Il corso è svolto con metodi didattici altamente interattivi, con la presenza di molti momenti di esercitazione pratica attraverso manichini realistici e simulazioni di casi reali di primo soccorso.



MATERIALE DIDATTICO - Ad ogni corsista viene consegnato il materiale didattico del corso e letture utili a completare la formazione conseguita.



ATTESTATO - Ad ogni partecipante viene rilasciato l’attestato di frequenza secondo quanto stabilito dal nuovo Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016.



Formorienta ti garantisce la consegna dell’attestato il giorno successivo alla partecipazione al corso. Formorienta è centro di formazione A.N.CO.R.S., soggetto formatore nazionale, ope legis, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni, iscritto negli elenchi dei soggetti formatori per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in tutte le regioni.

Informazioni e contatti

Orari: 1° giorno: dalle 14 alle 18 - 2° giorno: dalle 9 alle 18

Prezzo: 147 euro + iva

Luogo: Padova, Via Lisbona, 7 presso la sede di Formorienta

Parcheggio privato interno e Coffee break inclusi nella quota.

Web: https://www.formorienta.it/prodotto/corso-per-addetti-al-primo-soccorso-aziendale-padova/