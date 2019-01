Corso per baby sitter, incontro informativo a Due Carrare

C'è tempo fino al primo febbraio per iscriversi al corso di formazione per baby sitter promosso dall'Amministrazione Comunale di Due Carrare in collaborazione con l'Associazione Genitorialità: una bella occasione per accrescere le proprie competenze relazionali con i bambini e creare un'opportunità professionale.

L'incontro informativo si terrà martedì 22 gennaio alle 20.45 presso la Biblioteca comunale.

Info web

http://www.comune.duecarrare.pd.it/c028106/po/mostra_news.php?id=223&area=H

http://www.bibliotecaduecarrare.net/index.php/2019/01/17/4622/