Corso base crowdfunding - Certificato ECN incontro al Fenice Green Energy Park

Il corso fornisce le principali informazioni sul Crowdfunding, descrivendone le principali caratteristiche, gli schemi di funzionamento, il quadro giuridico europeo e nazionale. La parte laboratoriale consente di entrare in contatto con i responsabili di varie piattaforme, per capirne le regole generali di funzionamento. Infine si descriveranno le principali caratteristiche di una campagna di crowdfunding.

Sempre più Start-Up e piccole e medie imprese stanno ricorrendo al crowdfunding per finanziare progetti e idee, ed un numero sempre maggiore di persone è ormai a conoscenza del crowdfunding ed ha supportato attivamente o sviluppato una o più campagne.

Il Crowdfunding non è solo una modalità innovativa di raccogliere fondi per un servizio o un prodotto, ma è anche un potente strumento per misurare la domanda di mercato per quel prodotto/servizio e raccogliere feedback dalle communities interessate.

Il corso prevede un esame per il rilascio di una certificazione europea ECN Base (European Crowdfunding Network).

Per informazioni: formazione@fondazionefenice.it. Tel 049.825.23.46

www.fondazionefenice.it/formazione

Info web

https://www.fondazionefenice.it/crowdfunding-base-certificato-ecn/