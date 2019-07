Al via ad Abano Terme il corso "Basi Pilates comprehensive global program" da ottobre

Il Comprehensive Global Program fornisce una preparazione completa e approfondita nel Pilates, coprendo l’intera gamma di attrezzature del Pilates: Mat Work, Reformer, Cadillac, Chair, Ladder Barrel, Step Barrel, oltre alle varie altre apparecchiature ausiliarie. È un programma di livello avanzato completo ed intensivo che fornisce sia una base solida per l’insegnamento sia un’approfondita comprensione di tutte le sfaccettature del Pilates.

Il corso include anche istruzioni riguardanti il BASI® “Block Sistem” (una metodologia completa di programmazione dell’insegnamento) e sulla scienza del movimento umano, anatomia e fisiologia.

Programma

Il corso si articola in 12 Moduli per 72 ore di lezione frontale teorica e pratica suddivisi in 4 fine settimana (ven-dom).

4-6 Ottobre 2019 (Moduli 1-3)

Insegnante/Faculty: Mario Alfonso

ORARIO

venerdì 4: h 12 – 19 modulo 1

sabato 5: h 10 – 17 modulo 2

domenica 6: h 9-16 modulo 3

15-17 Novembre 2019 (Moduli 4-6)

Insegnante/Faculty: Ilaria Pulidori

ORARIO

venerdì 15: h 12 – 19 Anatomy Quiz + modulo 4

sabato 16: h 10– 17 modulo 5

domenica 17: h 9 – 16 modulo 6

17-19 Gennaio 2020 (Moduli 7-9)

Insegnante/Faculty: Fabio Caracci

ORARIO

venerdì 17: h 12 – 19 modulo 7

sabato 18: h 10 – 17 Midterm Test + modulo 8

domenica 19: h 9 – 16 modulo 9

28 Febbraio -1 Marzo 2020 (Moduli 10-12)

Insegnante/Faculty: Ilaria Pulidori

ORARIO

venerdì 28: h 12 – 19 modulo 10

sabato 29: h 10 – 17 modulo 11 + modulo 12

domenica 1: h 9 – 16 Final Test

Certificazione BASI Pilates® - Terminato il percorso formativo si ottiene la certificazione di Insegnante BASI Comprehensive Global Format. L’insegnante sarà in grado di tenere lezioni sia di Mat Work che sugli attrezzi.

Informazioni

Web: http://www.basipilates.it/evento/comprehensive-global-program-ottobre-2019-abano-terme/