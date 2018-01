Corso di abilitazione per la guida del carrello elevatore a Cadoneghe

Inizia giovedì 2 febbraio a Cadoneghe, nella sede di Penta Formazione, il corso di abilitazione per ottenere il patentino per la guida del carrello elevatore.

Il percorso si rivolge a tutti coloro che intendono inserirsi o sono già inseriti in un contesto lavorativo che prevede l'utilizzo del carrello elevatore e necessitano di conseguire il patentino secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

DETTAGLI

Il corso, obbligatorio per tutti coloro che utilizzano il carrello elevatore/muletto, ha una durata di dodici ore suddivise in otto ore di teoria e quattro di pratica.

I docenti, esperti di sicurezza aziendale con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, possiedono una professionalità specialistica in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.

Durante il corso saranno fornite le dispense per l'approfondimento degli argomenti affrontati e verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni, valido per cinque anni su tutto il territorio nazionale.