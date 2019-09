Corso per ipovedenti: “La bellezza del fare, la ceramica come percorso sensoriale”

Mercoledì 9 ottobre 2019 alle 15.30 al Centro riabilitazione visiva dell’Ipovisione dell’ospedale dei Colli (via dei Colli 4, Padova) Elena Pavone, presidente della Scuola Ceramica di Cadoneghe, parla di “La bellezza del fare, la ceramica come percorso sensoriale”.

Scarica la locandina del corso

L’ingresso è libero, tutti sono invitati, in particolare gli ipovedenti e i loro accompagnatori. Durante l’incontro sarà presentato il primo corso di ceramica per ipovedenti, nato da un’idea del coordinatore ortottista del Centro di riabilitazione visiva dott.ssa Roberta Rizzo e realizzato con la collaborazione della Scuola Ceramica Cadoneghe e del gruppo di auto-mutuo-aiuto per ipovedenti di Padova, formato nell’autunno 2018 da un gruppo di pazienti del Centro ipovisione.

Per ulteriori informazioni 3472440685

Info web

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=324