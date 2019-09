Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 si terrà a Torreglia (PD) in via Pertini, 6 c/o presso lo Studio Holoshiatsu il "Corso di Cristalli e Chakra" condotto da Dino Paris.

Due giornate esperienziali per apprendere l'arte del riequilibrio energetico attraverso lo studio dei 7 chakra e dei relativi cristalli.

Apprenderemo l'attivazione energetica della tecnica del cipresso, l'iniziazione di mani e piedi per la guarigione dei chakra, l'armonizzazione di tutte le gemme, la meditazione con lo spirito guida e l'esperienza del silenzio per mezzo del respiro.

Il corso è comprensivo del materiale didattico e di tutte le gemme.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Orario del Corso: 9 - 12.30 | 14 - 18.

Contributo di partecipazione: Euro 150.

Tel: 342 8054223 - 347 7762592

Web: http://www.agendaolistica.it