A Selvazzano Dentro il corso superiore di degustazione accademica

Corso Superiore di "Degustazione Accademica" a cura di Francesco Falcone, Alessandro Rossi, Pierluigi Gorgoni e Daniele Cernilli. I Guru del vino in cattedra raccontano la degustazione nei mesi di settembre ed ottobre 2019 presso il Centro Congressi Ristorante La Bulesca a Selvazzano Dentro (PD).

Il vino nasce come prodotto della Terra, come frutto del lavoro, dell’impegno in vigna e in cantina e si esprime attraverso l’assaggio, attraverso il suo racconto. Un racconto che non è uno qualsiasi ma nasce con una storia, con le persone che ne hanno e fanno parte, con i sorrisi e con le mani sempre sporche di terra. Poi si trasforma in apprezzamenti, in critiche, in condivisione e veicola valori e messaggi che viaggiano attraverso nuovi canali e in cui è importante avere una bussola per sapersi orientare, per imparare a comprendere ed esprimere la propria esperienza.

Il Corso Superiore di Degustazione Accademica non nasce con la presunzione di voler essere il “metodo” ma con il desiderio di poter essere il “modo”:

il modo per avvicinarsi alla comunicazione del vino nelle sue forme più moderne e per comprenderne l’evoluzione. Attraverso il racconto di grandi comunicatori il Corso si presenterà con un approccio multidisciplinare alla degustazione con la grinta giusta per raggiungere obiettivi importanti. Quattro affascinanti lezioni per completare un percorso di consapevolezza e maggiore senso critico.

Il programma

Prima lezione: lunedì 16 settembre 2019 ore 20.45 – L'omologazione del gusto e la degustazione immaginativa * a cura dello scrittore e giornalista Francesco Falcone.

In degustazione:

Le Vieux Clos Nicolas Joly - Clos de la Coulée De Serrant 2014

Brunello di Montalcino DOCG “Poggio Cerino” 2014 – Tezzi

Cortona Syrah 2016 - Stefano Amerighi

Kalimna Shiraz “Bin 28” 2016 - Penfolds

Brunello di Montalcino DOCG 2014 – Castello Banfi

Chenin Blanc 2018 - Fleur du Cap

Seconda lezione: lunedì 23 settembre 2019 ore 20.45 - L'intelligenza del palato – La comunicazione ai tempi dei social a cura di Alessandro Rossi – wine manager e comunicatore nel mondo del vino.

In degustazione:

Champagne Millésime d'Exception 2008 – Maison Drappier

Derthona Timorasso Sterpi 2017 - Vigneti Massa

Valtellina Superiore Sassella Marena 2016 - Mamete Prevostini

Amarone della Valpolicella Classico - Adegheri

Bolgheri Superiore Piastraia 2015 - Michele Satta

Alto Adige Kerner “Praepositus” - 2017 - Abbazia di Novacella

Terza lezione: lunedì 30 settembre 2019 – La degustazione geosensoriale a cura del giornalista Pierluigi Gorgoni.

In degustazione:

Beaune 1er Cru Montrevenots - 2015 - Domaine J. Marc Boillot

Trebbiano d'Abruzzo DOC 2016 - Emidio Pepe

Champagne Blanc de Blancs l'Originale Extra Brut S.A. - Pierre Gerbais

Baolo D.O.C.G. Ornato 2013 – Az. Vinicola Palladino

Vosne-Romanee 2016 – Somaine Forey

Uras 2016 – I Garagisti di Sorgono

Evento speciale

Quarta lezione: lunedì 7 ottobre 2019 - L'arte della degustazione secondo DoctorWine – L'identità del vino italiano a cura del critico e giornalista Daniele Cernilli.

In degustazione:

Rosso Conero Riserva Campo San Giorgio 2012 - Umani Ronchi

Collio Bianco Fosarin 2018 - Ronco dei Tassi

Alto Adige Santa Maddalena Classico 2018 - Wassererhof

Roero Arneis Cecu d’la Biunda 2018 - Monchiero Carbone

Muracada Bovale 2017 - Audarya

Sagrantino di Montefalco 25 Anni 2015 – Arnaldo Caprai

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2016 - Donnafugata

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attesta di partecipazione a coloro che frequenteranno tutte le lezioni.

Informazioni, iscrizioni e contatti

Date: lunedì 16 settembre - lunedì 23 settembre - lunedì 30 settembre - lunedì 7 ottobre.

Contributo di partecipazione: quota intera 270 euro | quota ridotta soci AIS – FIS – FISAR – ONAV – WSET: 260 euro | quota ridotta speciale soci Arte&Vino: 250 euro.

