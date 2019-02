Corso di PNL per lo sviluppo personale a Padova il 15 marzo 2019

Un corso veloce altamente pratico, attraverso il quale mettiamo a tua disposizione gli strumenti più efficaci e potenti della PNL Programmazione Neuro Linguistica grazie ai quali ti sarà possibile attivare fin da subito forme di pensiero vincenti e strategie comunicative efficaci per sviluppare il tuo successo personale e professionale.

Attraverso esercizi guidati, riflessioni, esempi e consigli potrai comprendere in modo facile ed immediato in quanti differenti modi comunichiamo, qual è il rapporto tra mente conscia ed inconscia, come influenziamo gli altri, come fare per introdurre stabilmente nella tua vita pensieri positivi, credenze potenzianti ed abitudini efficaci e come tutto questo influenzi i tuoi risultati e gli obiettivi che puoi ottenere in ogni ambito della tua vita personale e professionale.

Obiettivi del corso

==> I principi fondamentali

L’inconscio e il cambiamento

Migliorare la comunicazione con sé stessi: i nostri pensieri

Come porsi degli obiettivi di successo

Come il linguaggio del corpo influenza la comunicazione

Sviluppare la motivazione nel prendere le decisioni

Migliorare l’efficacia personale



==> Le tecniche pratiche

Estirpare le credenze limitanti

Ri-strutturare le nostre convinzioni

Vincere le paure

Superare i brutti ricordi

Lasciarsi alle spalle i periodi negativi

Affrontare il presente, prendere delle decisioni

Uscire dalla zona di confort

Diventare più organizzati ed efficaci

Allenare la mente al successo

Destinatari

Liberi professionisti, Imprenditori, Manager e chiunque voglia imparare gli strumenti della PNL ed applicarli fin da subito per il proprio sviluppo personale.

Durata

1 giorno

Coach

I coach di Formorienta sono formatori professionisti iscritti all’AIF Associazione Italiana Formatori, all’AICP Associazione Italiana Coach Professionisti e all’ICF International Coach Federation

Prossimo corso

Padova, 15 marzo 2019

Location

Padova, Via Lisbona, 7 presso la sede di Formorienta

Business Center “Orma Center” (zona industriale)

Orari

Dalle 9.30 alle 18

pausa pranzo dalle 13 alle 14

Quota

197 euro (iva esclusa)

Attestato

Alla fine del corso ti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione in “PNL for personal development”