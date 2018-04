Corso di difesa personale femminile a Tombolo

Ogni mercoledì sera dal 9 maggio inizia un nuovo ed interessante corso, composto da 4 lezioni, per tutte le donne:

"Corso di difesa personale femminile"

I corsi, completamente gratuiti, sono organizzati da Christian Baggio, in collaborazione con il comune di Tombolo, presso la Palestrina Comunale di Via Cavour.

Per info ed iscrizioni, potete contattare il numero indicato nella locandinaa.

Dettagli

Il corso è gratuito e si sviluppa a Tombolo ed inizia mercoledì 9 maggio dalle 18.30 alle 19.30.

L’insegnate

Sifu Christian Baggio insegna Ving Tsun kuen disciplina la quale unisce principi utili per la difesa personale ad esercizi fisici. È insegnante e membro attivo della Ving Tsun Academy, nata nel 1992 da Grand Master Paul Tang e Dai-Sifu Miriam Ponce rispettivamente il Caposcuola e Responsabile Europeo.

Attualmente è impegnato in un progetto sviluppato appositamente per la sicurezza femminile, attraverso un programma denominato Viper System® (ideato da Grand Master Paul Tang), che integra un numero limitato di tecniche ed esercizi utile per giungere a una preparazione intelligente per la loro tutela.

La scuola

La scuola è impegnata a ideazione e sviluppare lezioni dedicate alla difesa personale collaborando attivamente con comuni, istituti scolastici e centri fitness in tutta Italia.

Info e iscrizioni

Sifu Christian Baggio

Tel; 3479850726

Mail christian.baggio@alice.it

Web www.vta-i.org