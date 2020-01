Corso di dizione: come migliorare la tua eleganza verbale

Dopo il tutto esaurito della scorsa edizione, Formorienta ha deciso programmare un nuovo corso/laboratorio con partenza da giovedì 13 febbraio.

A cosa serve migliorare la voce? Serve fondamentalmente per essere più gradevoli quando parliamo, per essere percepiti più belli e più piacevoli; ma soprattutto avere una bella voce significa essere più credibili e la credibilità è una componente essenziale del successo. Quindi se noi abbiamo una voce ed una dizione corretta che accompagna i contenuti che diciamo in una maniera più congruente la strada verso il successo sarà incredibilmente più semplice.

La voce rappresenta uno strumento che, se ben usato, aiuta a togliere ansia e insicurezza durante le conversazioni per regalarti, di conseguenza, un ottimo biglietto da visita.

Perché devi partecipare? Per scoprire tutti i segreti per ottenere una bella voce e una dizione corretta. Lo scopo del corso è quello di fornirti tutte le tecniche e le strategie da mettere subito in pratica per togliere l’inflessione dialettale, per pronunciare correttamente le parole e per migliorare la tua eleganza verbale, al fine di aumentare la sicurezza, la credibilità e l’autorevolezza nelle relazioni interpersonali, nei confronti dei clienti, nelle presentazioni commerciali e in tutte le dinamiche legate al business e alla vita di tutti i giorni.

Calendario edizione con inizio 13 febbraio 2020:

1° lezione: 13 febbraio 2020

2° lezione: 20 febbraio 2020

3° lezione: 27 febbraio 2020

4° lezione: 5 marzo 2020

5° lezione: 12 marzo 2020

6° lezione: 19 marzo 2020

7° lezione: 26 marzo 2020

8° lezione: 2 aprile 2020

Il programma:

La respirazione: come imparare a respirare correttamente per migliorare la tua voce

Le regole della dizione

Il suono della nostra voce: aria, corde vocali, naso e bocca

L’articolazione: come pronunciare correttamente le sillabe e i gruppi consonantici

Il volume e l’intensità sonora con cui parliamo

Il tono: toni alti e toni bassi

Le pause: un elemento importantissimo per il ritmo espressivo

Le inflessioni dialettali: strategie pratiche per la correzione della cadenza

I colori della voce: gialla, verde, blu e rossa

L’accento tonico e fonico

La fonetica: le regole pratiche

L’espressività vocale

L’interpretazione: logos, pathos, ethos

Come il corpo e la postura influenzano la voce

Esprimere con la voce stati d’animo ed emozioni: fiducia, autorevolezza e passione

Esercitazioni pratiche

PERSONALIZZAZIONE - Il corso è strutturato in modo molto pratico e mirato sui partecipanti e sulle loro esigenze specifiche.

LABORATORIO - Durante il percorso formativo, sono previsti molti momenti dedicati ad esercitazioni e confronti con feedback del Docente e consigli personalizzati.

DOCENTE: Prof. Fabio Gemo, antropologo e docente di dizione e uso della voce.

Fondatore del C.S.E. Centro Studi sull’Etnodramma, organizzatore e direttore artistico dell’ETNOFILM Festival e direttore di ETNOFILM Scuola di Cinema Documentario Etnografico.

DESTINATARI: Chiunque voglia migliorare la propria dizione e la propria voce.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 290 euro (iva esclusa).

LUOGO: Padova, Via Lisbona, 7 – presso la sede di Formorienta.

ORARI: Dalle 18 alle 20.

DURATA: 8 lezioni (16 ore), ogni lezione ha la durata di 2 ore.

DIPLOMA - Alla conclusione del corso ti verrà rilasciato il diploma in “Dizione ed eleganza verbale”.

NUMERO CHIUSO - Per garantire il massimo dell’efficacia e della personalizzazione, il corso sarà composto al massimo da 8 partecipanti.

Informazioni e contatti

Telefono: 049-8258677

Mobile: 347-5783679

Email: info@formorienta.it

Web: https://www.formorienta.it/prodotto/corso-di-dizione-padova/