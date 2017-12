Corso di dizione, lezione di prova gratuita a Noventa Padovana con Teatro dei Curiosi

L'associazione culturale Teatro dei Curiosi, in collaborazione con il comune di Noventa Padovana, organizza un corso di dizione, la cui lezione di prova gratuita si tiene giovedì 18 gennaio alle ore 20.30 nella sala polivalente della biblioteca di Noventa Padovana.

Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti tecniche e strategie da mettere subito in pratica per migliorare la voce e l'eleganza verbale.

Per chi vuole imparare a:

comunicare in modo chiaro ed efficace;

correggere i difetti di pronuncia e fonazione;

migliorare la propria autostima.

Docente: Bruno Lovadina, attore e regista teatrale.

INFORMAZIONI

É gradita la prenotazione inviando una mail a info@teatrodeicuriosi.it o telefonando al 347.8736793.