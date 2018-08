Facebook Marketing Plan: corso di comunicazione social a Padova

Corso pratico, step-by-step, per marketing-Facebook.

Programma

La Pagina Facebook: creazione e configurazione base ed avanzata.

L’analisi della concorrenza: strumenti e tecniche

Contenuti: strumenti gratuiti da utilizzare per grafica, foto, video e testi

Le diverse tipologie di post: come vanno costruiti

La gestione e la programmazione dei post

Gli Insights di Facebook: dati, numeri e statistiche

Integrazioni alla pagina Facebook: Instagram, MailChimp, YouTube e WordPress

Messenger e l’intelligenza artificiale dei bot

Gli eventi, i gruppi e le note

Impostare l’account pubblicitario

Creare un piano marketing con Facebook Ads: obiettivi, timing, budget, creatività

L’audience giusta, uno step fondamentale per il piano marketing

Creare il pubblico personalizzato

Le diverse tipologie di campagne pubblicitarie: notorietà del brand, considerazione, interazione, generazione contatti, traffico e conversione

Il formato Canvas

Pixel e remarketing

Esercitazioni pratiche e simulazioni

Obiettivi

migliorare la tua visibilità

farsi trovare da chi sta cercando un’attività come la tua

attrarre più potenziali clienti

vendere di più

aumentare la reputazione online

portare più click al sito web della tua Azienda

Destinatari

Imprenditori, imprese locali, liberi professionisti e chiunque voglia imparare come utilizzare al meglio Facebook per aumentare il proprio business.

Requisiti

Per partecipare al corso non sono richieste competenze tecniche particolari in merito a internet e al marketing digitale. Chiunque, con una conoscenza base della navigazione web, può partecipare senza problemi all’evento formativo. Ai partecipanti verrà rilasciato alla conclusione del corso di formazione l’Attestato di partecipazione in “Facebook marketing plan specialist”.