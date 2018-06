"Bride to be", corso per future spose a Montegrotto

Dedicato a tutte le sposine che vogliono conoscere tutti i segreti per organizzare il loro matrimonio in maniera perfetta.

Organizzato da Wonderland weddings and events, in collaborazione con l'Hotel Mioni Royal San e l'Atelier Per sempre Insieme, il corso si svolgerà in due giorni.

Cosa aspettate? Incluso c'è il percorso termale.... per rilassarvi al meglio e ideare il vostro matrimonio...

Per info costi e prenotazioni: 3496746193 Gaia

Evento facebook https://www.facebook.com/events/179547389422826/