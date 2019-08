Giovani e anziani in azione: corso guide turistiche progetto G.a.i.a.

All'interno del progetto GAIA per l'Invecchiamento Attivo finanziato dalla Regione Veneto, siamo alla ricerca di persone Over 60 da formare come guida turistica per percorsi cicloturistici sull' Ostiglia. Il corso si svolgerà in due sabati ed è gratuito.

Informazioni e contatti

Per inviare la candidatura scrivi a info@cooperativafaipadova.it oppure chiama dalle 9 alle 13 al numero 049 8649420.