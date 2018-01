Domenica 11 marzo si svolge il corso di Hang-Handpan con Paolo Borghi all'Hotel Villa Piave di Abano Terme, per conoscere e imparare a suonare uno strumento straordinario anche se poco conosciuto.

I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi (uno il mattino e uno nel pomeriggio).

Durante gli incontri si avrà modo di conoscere più da vicino l'Hang-Handpan e di apprezzarne il suo suono.

Anche chi non possedesse lo strumento avrà modo di esercitarsi con quelli messi a disposizione.

I temi affrontati durante il corso saranno suddivisi in una prima parte teorica e una seconda parte pratica:

lo strumento, descrizione e storia

dizionario tecnico

spostamenti singoli e ritmici

struttura di un brano musicale

tecnica di improvvisazione

varie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

https://goo.gl/KLXVQ2 - 347.6897387