A Galzignano Terme il corso di "Hang-Handpan" con Paolo Borghi

Conoscere ed iniziare a suonare uno straordinario strumento. Il corso per suonare l’Hang-Handpan con Paolo Borghi, è un percorso che si sviluppa in più livelli a difficoltà crescente e in date diverse. Durante l’incontro di primo livello, il prossimo 24 novembre 2019, si avrà modo di iniziare a conoscere da vicino l’Hang-Handpan e di apprezzarne il suo suono. Il programma che verrà sviluppato nel corso, prevede una parte teorica e una di pratica sullo strumento.

Fin dal primo livello la pratica sarà focalizzata sul fare musica per accrescere le reali capacità musicali presenti in ciascun individuo. Divertirsi con la musica è la chiave che permette di assimilare i contenuti in modo semplice e intuitivo senza bisogno di avere una specifica formazione musicale. Questo sarà possibile grazie ad un metodo sviluppato personalmente da Paolo Borghi, che si focalizza sull’esecuzione di melodie e ritmi per realizzare un semplice brano fin dal primo corso! Non ci sono limiti di età.

Se non hai lo strumento potrai esercitarti su quelli messi a disposizione dei partecipanti compresi alcuni Hang originali. Appuntamento il 24 novembre alle ore 10 all'Hotel Splendid di Galzignano Terme (PD).

Informazioni, contatti e iscrizioni

Web: http://www.paoloborghi.it/corsi - Facebook

Iscrizioni tramite il sito: www.paoloborghi.it/corsi