A Padova un corso di "intelligenza emotiva"

Cos’è l’Intelligenza Emotiva? Per "Intelligenza Emotiva" si intende l’insieme delle skills (abilità pratiche) necessarie per la tua autoefficacia nelle relazioni sociali che suscitano emozioni. Attraverso questi elementi, l’individuo è in grado di intraprendere più efficacemente relazioni positive con gli altri e di favorire il raggiungimento dei propri obiettivi. Sviluppare competenze emotive significa favorire scambi comunicativi di succcesso, ridurre lo stress, aumentare le performance lavorative, svilupare più leadership e, non da ultimo, migliorare l’empatia e l’assertività.

Perchè partecipare:

Per scoprire tutti i segreti per sfruttare il potere e l’energia delle tue emozioni, accresce la tua motivazione e migliorare le capacità di risolvere problemi e prendere decisioni.

Durante il corso sarà dato molto spazio ad esercizi e strumenti pratici per valutare se stessi e i propri punti di forza e predisporre un piano personalizzato di miglioramento personale.

PROSSIMO CORSO: Padova, dal 13 gennaio 2020 (iscrizioni aperte).

DURATA: 5 lezioni (10 ore), ogni lezione ha la durata di 2 ore.



GIORNI E ORARI: Il lunedì dalle 18 alle 20.

QUOTA SCONTATA: 190 euro (iva esclusa) anzichè 300 euro (iva esclusa).

LUOGO: Padova, Via Lisbona, 7 – presso la sede di Formorienta.

DIPLOMA: Alla conclusione del corso ti verrà rilasciato il diploma in “Intelligenza emotiva 1° livello”.



NUMERO CHIUSO: Per garantire il massimo dell’efficacia e della personalizzazione, il corso sarà composto al masimo da 8 partecipanti.

Informazionim contatti e iscrizioni

Telefono: +39 049-8258677

E-mail: info@formorienta.it

Web: https://www.formorienta.it/prodotto/corso-di-intelligenza-emotiva-e-coaching-emotivo-padova/