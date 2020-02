A Padova un corso di "intelligenza emotiva"

L’Intelligenza Emotiva è stata inserita dal World Economic Forum tra le prime dieci competenze richieste nel mondo del lavoro. Per Intelligenza Emotiva si intende l’insieme delle skills (abilità pratiche) necessarie per la tua autoefficacia nelle relazioni sociali che suscitano emozioni. Attraverso questi elementi, l’individuo è in grado di intraprendere più efficacemente relazioni positive con gli altri e di favorire il raggiungimento dei propri obiettivi. Sviluppare competenze emotive significa favorire scambi comunicativi di succcesso, ridurre lo stress, aumentare le performance lavorative, svilupare più leadership e, non da ultimo, migliorare l’empatia e l’assertività.

Secondo lo psicologo di fama mondiale Daniele Goleman, l’Intelligenza Emotiva è l’abilità di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi, di modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza impedisca di pensare e di essere empatici e soprattutto di sperare.

Obiettivi

Migliorare la motivazione intesa come spinta interiore

Perseguire gli obiettivi nonostante gli ostacoli

Gestire meglio le emozioni nelle situazioni di tensione

Gestire il cambiamento

Sviluppare responsabilità e spirito d’iniziativa

Sconfiggere la rabbia e l’aggressività

Migliorare la resilienza

Favorire legami collaborativi

Costruire attorno a sé consenso

Facilitare la gestione dei conflitti

Sviluppare abilità comunicative

Migliorare le relazioni in famiglia

Prossimi appuntamenti a Padova il 6 marzo, 7 maggio e 18 settembre 2020.

DURATA: 4 ore

ORARI: Dalle 9 alle 13

QUOTA: 99 euro (iva esclusa)

LUOGO: Padova, Via Lisbona, 7 – presso la sede di Formorienta

Informazioni e contatti

Telefono: +39 049-8258677

E-mail: info@formorienta.it

Web: www.formorienta.it