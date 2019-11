Corso di latino alla Facoltà teologica del triveneto

La Facoltà teologica del Triveneto ha siglato un accordo di collaborazione didattica con la Schola humanistica di Padova, nel comune interesse di promuovere attività scientifiche, didattiche e culturali nel settore del latino, con particolare attenzione alla letteratura patristica, medievale e rinascimentale, della liturgia, del canto sacro, del diritto canonico nonché dei documenti ufficiali della Santa Sede.

Il primo frutto di questa sinergia è un corso annuale, dal titolo Latinitas christianorum. Dall’antichità all’umanesimo cristiano e oltre, articolato in 22 lezioni che si terranno nella sede della Facoltà (via del Seminario 7 a Padova) il martedì dalle ore 16 alle 17.45, a partire dal 5 novembre 2019.

Il primo incontro, durante la quale si presenterà il corso, è aperto al pubblico e gratuito.

La caratteristica delle lezioni è che saranno tenute interamente in lingua latina dai docenti della Schola Giuseppe Marcellino e Paolo Pezzuolo. «In un momento di rinnovato interesse per la lingua latina, – spiega il prof. Marcellino – la proposta riprende l’uso didattico del latino con la finalità di accedere alla lettura dei testi antichi e moderni. Il metodo utilizzato si ispira alle tecniche degli umanisti, che prevedevano l’uso scritto ma anche parlato della lingua, rivisitate però secondo i principi della moderna glottodidattica. La “produzione attiva”, cioè parlare una lingua, ha infatti ricadute significative anche sulla conoscenza passiva e rende più facile leggere un testo».

La proposta è aperta a tutti e si rivolge, in particolare, a quanti, avendo una conoscenza anche solo di base della grammatica latina, desiderino incontrare il latino come lingua di cultura, attraverso un contatto diretto con alcuni testi del passato e del presente. Il programma partirà dal latino della Vulgata per passare a quello degli apologisti (con la lettura di Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano), dei padri della chiesa (Girolamo, Ambrogio, Agostino), degli scolastici (Tommaso), fino al latino dei moderni (Erasmo da Rotterdam, il concilio di Trento, Roberto Bellarmino) e a quello del Vaticano fra Otto e Novecento (da Leone XIII a Paolo VI) e del concilio Vaticano II, per finire con il latino della liturgia (gli inni e le sequenze, l’Ordinarium missae).

Il corso è gratuito per gli studenti della Facoltà e dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova.

