Corso di miglioramento visivo a Padova

Sabato 16 febbraio, nuovo corso per il miglioramento visivo: una giornata per i vostri occhi a Piano B a Padova in via Andriolo De Sanctis 3, laterale di via T. Vecellio in zona Arcella, raggiungibile con il tram.

Tratteremo di come funziona la nostra vista, come sono i nostri occhi, quali sono i difetti visivi e perché ci sono. Che cosa fare per non peggiorare e invece creare un percorso di miglioramento stabile. Faremo esercizi visivi, pratiche fisiche, giochi e proveremo modi di rilassare gli occhi stressati da tablet, computer e lavoro da vicino.

Per informazioni e prenotazioni: Lucia 338/2555999 luciayoga08@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/PianoB.35/